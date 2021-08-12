Когда влажность выше 90

Фото: АО "Чистая планета".

Урожайная пора радует обилием свежих овощей, фруктов и бахчевых, но из-за увеличения объема перенасыщенных влагой отходов становится испытанием для мусоровывозящих компаний. Но масштаб проблемы во многом зависит от самих граждан.

- В арбузах, дынях, томатах — до 95% воды. За сутки только в одном контейнере может скопиться несколько литров жидкости. Отходы с таким содержанием влаги назвать твердыми можно лишь с большой натяжкой, – говорит руководитель экологической службы регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области Татьяна Корытина.

Влагонасыщенная масса в жару уже через пару часов начинает источать неприятный запах, и жители стараются быстрее избавиться от содержимого своих мусорных ведер. В результате в контейнерах скапливается жидкость, они быстро ржавеют и образуют потеки под днищем.

Современные мусоровозы хотя и оборудованы специальными поддонами для сбора фильтрата и уплотнительной лентой, что позволяет удерживать достаточно много влаги, но они не могут быть герметичными в силу своих эксплуатационных особенностей и не предназначены для транспортировки жидких отходов. Поэтому при загрузке контейнера с органическими отходами в мусоровоз остаются следы на асфальте.

Предупредить появление запахов и изливов из накопителей можно. В первую очередь, нужно покупать овощи и фрукты в разумных количествах и при переработке урожая в домашних условиях, не допускать его порчи. Кроме того, прежде чем выбросить органические отходы в мусорное ведро, нужно удалить из них лишнюю жидкость - отправить ее в канализацию. Если же есть собственный земельный участок, то растительные и органические отходы можно использовать для компоста. Если все будут придерживаться этих несложных правил, это поможет сохранить площадки и дворы в надлежащем санитарном состоянии, продлить срок службы контейнеров и, в целом, сделать комфортнее жизнь и себе, и соседям.

Безусловно, транспортные компании – перевозчики вывозят в урожайный сезон и мокрые отходы, а образовавшиеся после них следы обрабатывают дезинфицирующим средством. Во дворах многоквартирных домов решить такую проблему могут управляющие компании, которые ответственны за состояние придомовой территории.