Восстановительные работы начали на самом монументе – Звезде. Фото: "Брянская губерния".

В Брянске ремонтируют мемориал Курган Бессмертия. Подъем на мемориал преградили предупредительной лентой с объявлением. На нем написано, что вход посетителям запрещен. Сообщает телеканал «Брянская Губерния».

Восстановительные работы начали на самом монументе – Звезде. Его чистят от старой краски. Вход к главной достопримечательности Брянска будет закрыт до конца августа.

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