В брянском Новозыбкове 11 августа отключили газ. Горожан предупредили об отключениях на 12 улицах, а без газа с 8.30 утра остался весь город. Пишут местные жители в одной из сетевых групп.

- Отключение газа в Новозыбкове и части населенных пунктов Новозыбковского городского округа произведено в следствие остановки ГРС Новозыбков 11 августа с 08.00 до 17.00 на время проведения плановых производственных работ, - написали комментарий со странички сетевой группы департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области.-Данные работы были согласованы с поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», главой администрации Новозыбковского городского округа. В округе публично размещены объявления о сроках прекращения подачи газа.

Однако горожане не переставали возмущаться .

- Грубо, глупо и некрасиво неправильно, - пишут они комментарии к фото с информацией о временной приостановке газа. - Лучше уж признать и организовать работу по информированию населения в нормальном режиме.

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