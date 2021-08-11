На Брянщину завезли 6150 доз вакцины «Спутник V» и 2000 доз «Спутник Лайт»

В Брянскую область завезли 6150 доз вакцины «Спутник V» и 2000 доз «Спутник Лайт». Об этом в среду. 11 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Препараты развезут по всем пунктам вакцинации региона согласно заявкам.

По данным на 7 августа, прививку сделали 303 348 жителей региона. Вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах, торговых центрах «БУМ-Сити», «Аэропарк», около ТЦ «Европа» и в здании цирка.

Всего на территории региона работают 66 прививочных пунктов.

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