В брянском поселке Сеща злоумышленники угнали и подожгли автомобиль. Из салона украли аккумуляторную батарею, колонки и электрокомпрессор. Автовладелец о поджоге сообщил в полицию. А также - о пропаже выше упомянутых вещей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Автомобиль ВАЗ – 2103 принадлежал 64-летнему жителю Дубровского района. Неизвестные угнали и подожгли машину. Мужчина о происшествии ничего не знал.

Полицейские задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя. А вместе с ним поймали его двоих несовершеннолетних приятелей, у которых не было проблем с законом.

- На молодых людей завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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