В Брянске из-за коронавируса могут запретить Свенскую ярмарку

В Брянске из-за коронавируса под угрозой срыва оказалось проведение Свенской ярмарки. В прошлом году она не проходила впервые за последние 15 лет.

Вероятно, что и в 2021-м из-за пандемии праздник не состоится, потому что он является развлекательным мероприятием. Все зависит от эпидемиологической ситуации и решения главного санитарного врача региона.

Свенская ярмарка имеет 300-летнюю историю. Традиционно праздник проводят под Брянском на Андреевском лугу. В формате, в котором мероприятие знают сейчас брянцы и гости региона, Свенская ярмарка возродилась в 2005 году.

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