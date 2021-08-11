В Брянске осудят двоих жителей Новозыбкова за продажу контрафактного алкоголя и табака. Следователи установили, что в сентябре 2020 года обвиняемые с целью получения дохода приобрели 203 бутылки алкоголя, а также298 пачек табачных изделий иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

С сентября 2020 по март 2021 года они продавали эту продукцию жителям Новозыбкова. Во время судебной экспертизы в составе спиртосодержащей жидкости нашли ацетон, ацетальдегид, этилацетат, метанол.

- Сейчас предварительное следствие окончено, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Уголовное дело направят в суд. За совершение указанных преступлений мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

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