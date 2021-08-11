В Брянске может появиться канатная дорога с подъемником. Ее протянут от железнодорожного вокзала до парка «Соловьи», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Об этом представителей власти попросили местные жители.

- Это очень интересный проект - построить здесь канатную дорогу, прокомментировал просьбу губернатор брянской области Александр богомаз. - Это даст развитие парку «Соловьи» и региональному туризму в целом.

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