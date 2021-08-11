В Брянске троллейбус №12 вернулся на свою прежнюю схему движения через типографию в Бежице. Троллейбус №9 пока движется по улице Куйбышева в сторону камвольного комбината. Об этом сообщили в сетевой группе Брянский троллейбус

Временные изменения маршрута следования троллейбуса №12 «Телецентр - Камвольный комбинат» были связаны с капитальным ремонтом улицы Ульянова на участке дороги от остановки общественного транспорта «Музей братьев Ткачевых» до остановки общественного транспорта «Типография». Поэтому троллейбус№12 ходил через улицу Куйбышева, а далее в сторону Бежицкого рынка по улице Ульянова до остановки «Стальзавод», а дальше без изменений маршрута до конечной. В течение месяца троллейбус №12 не проходил по улице XXII Партсъезда.

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