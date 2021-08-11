В Клинцах на шесть лет осудили продавца наркотиков

В Клинцах вынесли приговор 21-летнему брянцу за продажу наркотиков. Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. — В суде установили, что молодой человек в составе преступной группировки купил закладку с наркотиком, массой больше одного грамма, — говорят в пресс-службе. — Он «заложил» ее на территории села Смолевичи в Клинцовском районе, а координаты сообщил участнику группировки. Клинчанина судили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Приговор пока не вступил в силу.

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