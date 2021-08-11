В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 896 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 229 человек. Один заболевший прибавился среди иногородних. Их общее количество – 93.Сумели справиться с заболеванием 245 пациентов. Медики провели 1851 исследование на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 56753 человек, выздоровело 51734 пациентов. Общее число ПЦР-тестов составляет 689969.

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