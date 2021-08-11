Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 10:51

В брянском селе Ржаница мопедист без прав врезался в иномарку

Молодой человек не уступил дорогу автомобилю
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло Жуковском районе во вторник, 10 августа. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

ДТП произошло Жуковском районе во вторник, 10 августа. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском селе Рджаница мопед врезался в иномарку. ДТП произошло Жуковском районе во вторник, 10 августа, около 22.10 на улице Советской. Об этом сообщают в областной Госавтоинспекции.

42-летний водитель мопеда «Ирбис» ехал по второстепенно дороге на пересечении с главной «Ржаница-Небольсинский». У него не были включены фары. Также у мужчины отсутствовали мотошлем и водительские права. Он не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Скайлайн» и врезался в него. Машиной управлял 25-летний молодой человек.

- В ДТП 42-летний мопедист получил перелом ребра, грудных позвонков и пальцев на левой руке, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - С целью установления состояния опьянения у него произвели забор биологических объектов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».