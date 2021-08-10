Свидетели столкновения машин пишут, что водитель фургона пытался проскочить на красный. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске возле «Речного» столкнулись ГАЗель и легковушка. ДТП произошло во вторник, 10 августа. Фотографию с места аварии очевидцы опубликовали в одной из сетевых групп ВКонтакте.

Свидетели столкновения машин пишут, что водитель фургона пытался проскочить на красный.

Информации о пострадавших и об обстоятельствах ДТП из официальных источников не поступало.

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