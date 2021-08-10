Эксперты выясняют причины и обстоятельства трагедии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском селе Лобановка на пожаре погибла пожилая женщина. ЧП произошло во вторник, 10 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На улице Советской загорелся жилой дом. К месту возгорания выезжали две автоцистерны. В тушении огня задействовали два ручных пожарных ствола. Работало также звено газодымозащитной службы.

- Ликвидировать открытое горение удалось к 14.30, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В результате пожара погибла 81-летняя женщина.

Эксперты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

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