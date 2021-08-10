В Брянске за торговлю в неустановленных местах составили 238 протоколов. В Бежицком районе выписали 83 административных документа, в Володарском – 28, в Советском – 34, в Фокинском – 93. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К административной ответственности привлекли 190 правонарушителей, наложили штрафов на сумму 280 тысяч рублей. В бюджет города поступило в первом полугодии этого года 219,38 тысячи рублей. Это 79 процентов от предъявленных штрафов.

На тех, кто уклонился от оплаты штрафов, административные комиссии выписали 63 протокола на общую сумму 230,4 тысячи рублей. Их составили по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Нарушителям грозит штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

- Торговля в неустановленных местах осуществляется с использованием подручных средств – деревянных конструкций, коробок, поддонов или прямо с земли, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Подобная торговля опасна для здоровья и жизни граждан, так как ведется без соблюдения санитарных норм и правил. У продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

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