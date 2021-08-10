ФГБУ «Брянская МВЛ» продолжает осуществлять деятельность по выявлению фальсификации молочной продукции

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

начала 2021 года в сектор химических исследований учреждения поступило около 4 тысяч проб молока и молочной продукции для лабораторной проверки по различным показателям качества и безопасности. По результатам исследований в 45 образцах было выявлено наличие жиров немолочного происхождения, а в 97 — жирнокислотный состав не соответствовал требованиям нормативной документации.

На сегодняшний день замена молочных жиров растительными или жирами немолочного происхождения является одним из наиболее распространенных способов фальсификации молочной продукции.

Большинство современных методов фальсификации, так или иначе, сводятся к использованию дешевого сырья при производстве. Однако замена любого ингредиента не всегда приводит к изменению вкуса, аромата, текстуры, срока годности, биологической эффективности и других показателей продукта, нормируемых техническим регламентом.

Определить фальсификацию молочной продукции жирами немолочного происхождения возможно только в лабораторных условиях с использованием высокоточного оборудования. Для этого, как правило, используют хроматографический метод определения жирнокислотного состава и состава стериновой фракции. Наличие фитостеринов при определении состава стериновой фракции свидетельствует о присутствии растительных жиров в продукции и в случае отсутствия данной информации на маркировке продукта свидетельствует о фальсификации состава молочного продукта.

ФГБУ «Брянская МВЛ» аккредитовано на проведение исследований по выявлению растительных жиров в жировой фазе молочных продуктов методом газожидкостной хроматографии (определение состава стериновой фракции и жирнокислотного состава).

Специалисты отмечают, что наиболее часто наличие растительных жиров и жиров немолочного происхождения выявляется в продукции с высоким содержанием жира в составе: масло, творог, сметана и сыр.