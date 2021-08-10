В Брянской области за четыре дня полицейские поймали 83 самогонщика. Выявили 15 фактов повторного сбыта спиртных напитков лицами, которые раньше привлекались к административной ответственности. Сообщают об итогах операции «Самогон» в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Кроме того завели 11 уголовных дел по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей.

Облавы на самогонщиков проводили как в частном секторе, так и в нелегальных торговых точках.

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