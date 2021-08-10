В Брянске начали строить второй этаж школы в четвертом микрорайоне

В Брянске в Советском районе начали строить второй этаж школы в 4-ом микраройне. Будущее учебное заведение находится на улице Романа Брянского и рассчитано на 1 225 мест. На строительство потратили 705 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

- В плиту второго этажа залили 150 кубометров бетона и начали кадочные работы, - говорят в мэрии. - На объекте утепляют подвал, формируют колоны и стены первого этажа. Фасад школы будет оформлен так же, как и у Дворца единоборств. Общая площадь здания составит 27,2 тысячи квадратных метров.

Пока что в 4-ом микрорайоне работает только гимназия №6. Новая школа откроется 1 сентября 2022 года. В ней будет бассейн, школьный музей и кабинеты с новым оборудованием.

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