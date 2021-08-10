Для жителей Карачева МТС разогнала скорости 4G интернета

Фото: МТС.

Скоростной интернет стандарта 4G сегодня доступен десяти тысячам горожан. Рост 4G-скоростей произошел во всех районах города, включая пригороды, где проживает 15% населения города.

Теперь жители города могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом со своих смартфонов: загружать фотографии и видео, без задержек смотреть сериалы и фильмы в самом высоком качестве.

«В Карачеве – целые районы города состоят из частной застройки, куда провести проводной интернет бывает непросто. Поэтому 4G – максимально удобный и доступный способ подключения к интернету. Жители тем самым получают возможность прямо со смартфона удаленно работать, проходить онлайн-курсы, пользоваться онлайн-кинотеатрами и сервисами для музыки», — прокомментировал технический директор МТС в Брянске Сергей Волкорезов.