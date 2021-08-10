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Происшествия10 августа 2021 13:18

В Карачеве осудят водителя, сбившего трех женщин

ДТП произошло 11 апреля в четыре часа утра
Ева ДОЛЬНИКОВА
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В Карачеве отправили в суд уголовное дело на водителя, который сбил трех женщин. Его будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

— Следователи установили, что 11 апреля около четырех часов утра водитель ехал по улице 50 лет Октября на скорости 50 километров в час, — говорят в пресс-службе ведомства. — В какой-то момент он отвлекся и сбил трех местных жительниц.

В результате ДТП потерпевшие получили сильные телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

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