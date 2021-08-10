В брянской Навле осудят водителя грузовика за смертельное ДТП. Авария произошла 25 мая на автомобильной дороге М-3 «Украина» в Навлинском районе. Обвиняемый управлял автопоездом в составе грузового тягача и полуприцепа, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Водитель грузовика совершил маневр в нарушение правил дорожного движения, в результате врезался в автомобиль «ВАЗ 21102». В нем ехали трое пассажиров, в том числе и малолетний ребенок. При столкновении пассажирки легковушки погибли. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

- Уголовное дело передали в суд, - сообщают в надзорном ведомстве. – Виновнику ДТП грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

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