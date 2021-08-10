В брянском Новозыбкове 68-летнего мужчину раздавило шкафом. Трагедия произошла в доме на улице Первомайской. Об этом 8 августа в 10.07 в полицию сообщил его знакомый. Он пришел к приятелю в гости и обнаружил его мертвым.

На место выезжали полицейские и медики, сообщает 9 августа издание БрянскНОВОСТИ.RU. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не нашли.

Его направили на экспертизу в морг. По факту случившегося проводят проверку.

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