Фото: УГИБДД по Брянксой области.

В Климовском районе водитель без прав получил тяжелые травмы в ДТП. Автоавария случилась около половины третьего днем в понедельник, 9 августа, на 10-м километре дороги Чуровичи-Хоромное-Раковка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

37-летний водитель автомобиля "Ауди" ехал со стороны села Хромное, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

У автомобилиста - переломы плеча, предплечья, ребер, седалищных костей, травматический шок. Мужчину госпитализировали.

Оказалось, что у мужчины не было водительского удостоверения. Полицейские предполагают, что он мог быть пьян. Крочь взяли на анализ на алкоголь.

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