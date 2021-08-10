Фото: БГТУ

В Брянске умерла бывший главный бухгалтер БГТУ Александра Астахова. На этой должности она работала тридцать лет – с 1971-го по 2001 год, сообщают на сайте университета в понедельник, 9 августа.

Свой трудовой путь Александра Матвеевна начала рядовым бухгалтером в марте 1959 года. Затем пришла на работу в БИТМ –Брянский технический университет. В 2001 году она стала руководителем Управления бухгалтерского учета и Финансового управления. Вместе стем Александра Астахова вносила значительный вклад в развитеие и укрепление материальной базы университета.

Александра Матвеевна была удостоена звания почетного работника высшего образования РФ, награждена медалью «За трудовое отличие».

- Александра Астахова была живым примером человечности, доброты, отзывчивости, воспитала не одно поколение опытных бухгалтеров, - отмечают сотрудники БГТУ.

Они выразили глубокие соболезнования родным и близким.

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