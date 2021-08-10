Фото: Ольга Анисова.

Жительница Брянска сломала ногу на разрытой после прокладки газопровода дороге. Это случилось в понедельник, 9 августа, между домами №33 и №35 на улице Карачижской.

"Перелом серьезный, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях. - Женщину забрала скорая".

По словам местных жителей, дорогу в этом месте разрушили еще в мае этого года - тянули газопровод. Огранизация подсыпала щебня на разрушенную дорогу. Но восстановлением это назвать сложно.

Горожане пишут письма в Брянскую городскую администрацию с просьбой отремонтировать дорогу. Но чиновники отвечают, что асфальта на этом участке никогда не было. И обещают регулярно подсыпать дорогу щебнем. Правда, и это обещание не выполняют.

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