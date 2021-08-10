Во дворе на улице Авиационной спилили деревья из-за стоянки для машин

Во дворе дома №28 на улице Авиационной спилили деревья, чтобы сделать стоянку для машин. Сквозной проезд какое-то время через двор какое-то время был перекрыт шлагбаумом. Преграду установили жильцы.

Сейчас во дворе идет ремонт. В этом году он попал в программу "Формирование комфортной городской среды".

До ремонта во дворе стоял детский комплекс, который представлял опасность для малышей. Горки были сломаны, ступеньки - выломаны. Других развлечений для ребят не было.

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