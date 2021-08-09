Брянец в магазине украл 25 упаковок зубной пасты

В Советском районе Брянска местный житель в магазине самообслуживания украл 25 упаковок зубной пасты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Факт выноса в спортивной сумке неоплаченных упаковок зубной пасты неизвестным мужчиной был выявлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения, -сообщили в правоохранительном ведомстве. - Причиненный ущерб превысил 3500 рублей.

Похитителем оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Эта кража стала для него уже девятым эпизодом в его «криминальной истории».

На него завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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