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Общество9 августа 2021 18:22

Брянец в магазине украл 25 упаковок зубной пасты

На мужчину завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Советском районе Брянска местный житель в магазине самообслуживания украл 25 упаковок зубной пасты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Факт выноса в спортивной сумке неоплаченных упаковок зубной пасты неизвестным мужчиной был выявлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения, -сообщили в правоохранительном ведомстве. - Причиненный ущерб превысил 3500 рублей.

Похитителем оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Эта кража стала для него уже девятым эпизодом в его «криминальной истории».

На него завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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