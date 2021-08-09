Брянский активист участвует в «арктической уборке»

Акция «Чистая Арктика» стартовала 11 июля. Фото: vk.com, Егор Карачинский.

Брянский активист Егор Карачинский, руководитель проекта «Пространство», вместе с волонтерами из других регионов участвует в «большой арктической уборке». Об этом он сообщили на своей страничке в соцсетях.

Акция «Чистая Арктика» стартовала 11 июля, ее участники борются с загрязнениями, которые образовались в результате освоения территории еще во времена СССР.

На побережье Карского моря в день ребята собирают около шести куч металла, дерева, пластика и прочего мусора.

Егор успел поработать и в Тундре. Здесь его поразило разнообразие мхов и лишайников. Побывал молодой человек и в роли дозорного. Он следил, чтобы рядом с волонтерами внезапно не оказались белые медведи.

- Лично я вдохновлен идеей проекта «Чистая Арктика», - пишет Егор Карачинский. - Простая, добрая мысль, объединяет людей, чтобы сделать нашу страну чище, лучше и прекрасней.

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