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Общество9 августа 2021 17:22

В брянском поселке 45-летнй мужчина украл в магазине 52 тысячи рублей

На похитителя завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском поселке Сеща 46-летний мужчина украл в магазине 52 тысячи рублей и два пакета с продуктами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Неизвестный злоумышленник отжал пластиковое окно и похитил деньги, а также наполнил пакеты продуктами, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Также он похитил аккумуляторные батареи.

На жителя Смоленской области завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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