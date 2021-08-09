В Брянске с 14 августа откроются ярмарки выходного дня. Жители смогут приобрести товары напрямую от производителей, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. — Ярмарки будут работать каждую субботу с 8.00 до 15.00, — говорят в мэрии. — Продавать будут не только овощи, но и фрукты, саженцы растений и мед. В городе ярмарки организуют в четырех районах. В Советском районе площадка будет на территории около «Линии», рядом с улицей Брянского Фронта около дома №2, в Бежицком — около ДК им. Д.Н. Медведева. В Фокинском районе торговля будет на территории около «Линии-2» на проспекте Московском, а в Володарском – на улице Пушкина, 67, около стадиона им. Брянских Партизан. На ярмарках будут соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.