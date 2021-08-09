48-летней жительнице Брянска оставили без изменений приговор за незаконную банковскую деятельность. Горожанка входила в состав преступного сообщества, где руководила бухгалтерией, сообщает пресс-служба Брянского областного суда.

Преступники вели свой бизнес в Брянске и Санкт-Петербурге. Они выводили деньги своих клиентов из-под налогового контроля за незаконное вознаграждение. За восемь лет махинаций группа изготовила 50 тысяч поддельных платежек и заработали больше 107 миллионов рублей.

Виновную судили по трем статьям: незаконное образование юридического лица, изготовление поддельных платежных распоряжений и незаконная банковская деятельность. Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 350 тысяч рублей и ограничением свободы на полгода.

Осужденная подала апелляцию, но ее не удовлетворили.