В парке брянских Клинцов подростки надписями изуродовали элементы благоустройства

Фото: vk.com, Клинцовская городская администрация, скриншот видео.

В брянских Клинцах в парке имени Воровскогоя за несанкционированное нанесение надписей на элементы благоустройства задержали подростков13-16 лет. Городская территория отдыха находится по улице Октябрьской, сообщают в соцсетях в группе Клинцовской городской администрации.

- Полицейские выявили пять фактов нарушения эстетического вида парка, - сообщают в МО МВД России «Клинцовский». - По трем из них на лиц 16 - летнего возраста составили протоколы об административном нарушении. Их привлекли к ответственности по статье «Несанкционированное нанесение надписей, рисунков в общественных местах» Закона Брянской облати. За данное незаконное действие предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Протоколы рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Клинцовской городской администрации. По результатам рассмотрения вынесут решение.

Сейчас злоумышленников передали в отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский» для дальнейшего разбирательства.

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