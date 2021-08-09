Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 15:49

В парке брянских Клинцов подростки надписями изуродовали элементы благоустройства

Злоумышленников передали в отдел по делам несовершеннолетних
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: vk.com, Клинцовская городская администрация, скриншот видео.

Фото: vk.com, Клинцовская городская администрация, скриншот видео.

В брянских Клинцах в парке имени Воровскогоя за несанкционированное нанесение надписей на элементы благоустройства задержали подростков13-16 лет. Городская территория отдыха находится по улице Октябрьской, сообщают в соцсетях в группе Клинцовской городской администрации.

- Полицейские выявили пять фактов нарушения эстетического вида парка, - сообщают в МО МВД России «Клинцовский». - По трем из них на лиц 16 - летнего возраста составили протоколы об административном нарушении. Их привлекли к ответственности по статье «Несанкционированное нанесение надписей, рисунков в общественных местах» Закона Брянской облати. За данное незаконное действие предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Протоколы рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Клинцовской городской администрации. По результатам рассмотрения вынесут решение.

Сейчас злоумышленников передали в отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский» для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».