В Брасовском районе обезвредили 15 мин времен Великой Отечественной войны

В Брасовском районе около деревни Сныткино обезвредили 15 мин времен Великой Отечественной войны. Противотанковые боеприпасы ТМ-35 нашли в лесу местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. — На место обнаружения взрывоопасных предметов выехала группа специалистов брянского пожарно-спасательного центра, — говорят в пресс-службе. — Они изъяли их и обезвредили. МЧС напоминает: если вы нашли взрывоопасный или похожий на него предмет, не прикасайтесь к нему и сообщите об опасной находке в полицию.