На брянских станциях Почеп и Сельцо установят светодиодные светильники

На брянских станциях Почеп и Сельцо установят новые светодиодные светильники. Это улучшит освещенность платформы в темное время суток, улучшит видимость т и сделает более комфортными условия для пассажиров, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В Почепе пять новых светильников загорелись на фасаде вокзала у первой платформы. В Сельцо – 10 у вдоль пассажирских платформ.

- По сравнению с лампами, применявшимися в осветительных приборах раньше, новые светильники имеют высокую светоотдачу, больший срок службы, за счет низкого энергопотребления позволяют экономить электроэнергию более чем в три раза, - говорят в ведомстве.

Работы по замене приборов освещения на вокзалах и платформах продолжат на Жуковском направлении Брянского региона МЖД.

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