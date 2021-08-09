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Происшествия9 августа 2021 14:18

Житель Брянска до смерти избил своего товарища

От полученных травм потерпевший скончался в больнице
Ева ДОЛЬНИКОВА
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В Брянске 31-летний жителя обвинили в избиении приятеля до смерти. Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. По версии следователей, подозреваемый 25 и 26 июля гостил у приятеля. Они выпили и поссорились. После чего гость несколько раз ударил руками и ногами хозяина по голове и телу. Пострадавший скончался на следующий день в больнице. — С места происшествия изъяли предметы для экспертизы, — говорят в правоохранительном ведомстве. — Подозреваемого суд заключил под стражу.