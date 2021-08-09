Житель Брянска до смерти избил своего товарища

В Брянске 31-летний жителя обвинили в избиении приятеля до смерти. Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. По версии следователей, подозреваемый 25 и 26 июля гостил у приятеля. Они выпили и поссорились. После чего гость несколько раз ударил руками и ногами хозяина по голове и телу. Пострадавший скончался на следующий день в больнице. — С места происшествия изъяли предметы для экспертизы, — говорят в правоохранительном ведомстве. — Подозреваемого суд заключил под стражу.