Брянская прокуратура уличила мэрию в нарушении прав предпринимателя

В брянскую прокуратуру пожаловался директор общества с ограниченной ответственностью. Предприниматель заявил, что городская администрация отказалась предоставить ему в собственность без торгов земельный участок под принадлежащим ему производственным помещением. Еще раньше мужчина пожаловался на брянских чиновников во время прямой линии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время прокурорской проверки выяснили, что бизнесмен имел право купить земельный участок без торгов. Для отказа приводили такие доводы, как топографическая съемка Брянска железнодорожных путей, проходящих через земельный участок, планируемый к приобретению предпринимателем. Но данные топографической съемки по закону не считаются документом, который можно использовать для принятия решения об отказе в предоставлении участка. Кроме того в настоящее время железнодорожных путей на земельном участке фактически нет.

- Главе городской администрации внесли представление, на ответственное лицо завели административное дело, - говорят в надзорном ведомстве. - Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле.

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