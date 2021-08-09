Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Праздник усатых и полосатых! 8 августа во всем мире отмечают, пожалуй, самый милый и пушистый праздник — Всемирный день кошек.

В давние времена целые народы покланялись этим маленьким грациозным хищникам. Большинство людей и сейчас не могут просто так пройти мимо кошки, не погладив или не угостив вкусняшкой.

У многих дома живет кошка, у некоторых даже несколько. По некоторым данным впервые под одной крышей с человеком они поселились 9,5 тыс. лет назад, на ближнем Востоке. Одна из легенд гласит, что приручать пушистых начали с развитием земледелия. Урожай необходимо было спасать от грызунов, тут усатые и проявили себя как блестящие охотники.

Всего в мире бок о бок с людьми существуют 600 млн. кошек, половина из них домашние, остальные живут на улице. На сегодняшний день насчитывается около 200 пород домашних кошек, но далеко не у всех есть свой дом.

Главной целью, которую преследовал Международный фонд по защите животных «Animal Welfare» при учреждении праздника – это обратить внимание на проблему бездомных кошек, на жестокое обращение с ними. В 2002 году Международный фонд призвал всех любителей котов и в целом тех, кому не безразлична судьба усатых, отмечать 8 августа как Всемирный день кошек (World Cat Day). На этот призыв откликнулись многие страны, и теперь международный праздник объединяет владельцев пушистых питомцев по всему свету.

В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным, проводятся многочисленные выставки, акции, на которых каждый человек может взять себе животное из приюта.

А в знак нашей любви и заботы во Всемирный день кошек каждый усатый пациент при посещении ветеринарной клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» получил подарок.

Пушистые создания радуют человека своей лаской, снимают стресс и головную боль, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Любящие хозяева, побалуйте своих котиков, ведь это их день!