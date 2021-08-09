В Брянской области за сутки от коронавируса скончалось еще 8 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 876 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник, 9 августа.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 232 брянцев. Двое заболевших прибавились среди иногородних. Теперь их – 91. Сумели побороть заболевание 153 человека. Медики выполнили 794 исследования на ковид-19.

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 56296 жителей. Выздоровело 51383 пациента. Общее число ПЦР - тестов составило 688118.

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