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Общество9 августа 2021 12:42

В Брянской области от коронавируса привились больше 304 тысяч жителей

В регионе работают 66 пунктов вакцинации
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области прививку от коронавируса сделали 304 664 человека. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в оперативном региональном штабе.

Прививочная компания в регионе продолжается. Вакцинацию в Брянской области осуществляют в 33 медицинских организациях. Всего функционирует 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 11 мобильных пунктов вакцинации.

Напомним, записаться на прививку можно через сайт Госуслуги или по телефону регистратуры в поликлинике или районной больнице.

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