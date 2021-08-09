В Брянской области от коронавируса привились больше 304 тысяч жителей

В Брянской области прививку от коронавируса сделали 304 664 человека. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в оперативном региональном штабе.

Прививочная компания в регионе продолжается. Вакцинацию в Брянской области осуществляют в 33 медицинских организациях. Всего функционирует 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 11 мобильных пунктов вакцинации.

Напомним, записаться на прививку можно через сайт Госуслуги или по телефону регистратуры в поликлинике или районной больнице.

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