Новые ветеринарные правила для кролиководов

Министерство сельского хозяйства подготовило новый проект Ветеринарных правил для борьбы с вирусной геморрагической болезнью кроликов (ВГБК). Информация об этом размещена на портале проектов нормативных правовых актов 30 июля 2021 года. Планируется, что новые ветеринарные правила по ВГБК начнут действовать с 1 марта 2022 года.

В новом документе содержатся профилактические, диагностические мероприятия, меры при подозрении на инфекцию и по введению карантина.

В отличии от действующих Ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза России от 12 декабря 2017 года №624, в новом документе прописаны методы лабораторной диагностики ВГБК.

«18. Лабораторные исследования Проб должны проводиться с использованием следующих методов:

молекулярно-биологических исследований методом полимеразной цепной реакции;

и (или) в реакции торможения гемагглютинации;

и (или) метода обнаружения антигена возбудителя в реакции гемагглютинации и (или) методом иммуноферментного анализа;

и (или) метода иммуноферментного анализа для выявления специфических антител к возбудителю.»

В прежней версии приказа Минсельхоза неблагополучным считался весь населенный пункт, на территории которого установлен эпизоотический очаг, тогда как в новой редакции уточнили границы неблагополучного пункта: «территория вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет не менее 2 км и не более 5 км от его границ».

Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа 2021 года по ссылке.

Для сведения:

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) – остро протекающая высококонтагиозная болезнь, характеризующаяся явлениями геморрагического диатеза во всех органах, с летальностью до 100%. Возможно бессимптомное течение болезни.

Характерными клиническими признаками ВГБК являются лихорадка, носовое кровотечение за 1-2 часа до гибели. Инкубационый период болезни составляет от 1 до 3 суток.

Источником возбудителя являются больные кролики.