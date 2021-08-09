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Происшествия9 августа 2021 11:37

В Жуковском районе завели уголовное дело по факту смерти работника на заводе

Мужчина скончался от удара током
Ева ДОЛЬНИКОВА
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В Жуковском районе Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника коммерческого завода. Трагедия случилась на предприятии «Жуковский велотомотозовод» утром, 29 мая, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— По версии следователей, электромонтер находился на рабочем месте и получил удар током, от которого скончался на месте происшествия, — говорят в правоохранительном ведомстве. — Установили, что на заводе допускали нарушения правил охраны труда и технической эксплуатации. Это повлекло за собой смерть сотрудника.

Следователи допросили работников предприятия, назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокураторы.