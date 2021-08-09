В Смоленской области обнаружен очаг повилики рода Cuscuta

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ"

В период с 30 июля по 05 августа 2021 года в лабораторию Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ» в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, поступил 341 образец подкарантинной продукции, проведено 683 лабораторных исследований.

При исследовании частей вегетирующих растений, отобранных с полей естественных многолетних трав Ельнинского, Рославльского и Сафоновского районов, общей площадью 187 га, был выявлен карантинный объект — повилика рода Cuscuta spp.

Для справки:

повилика является одним из наиболее опасных сорняков, способных нанести вред любым садовым, цветочным и огородным растениям. У повилики нет листьев и даже корней, она питается за счет растения, обвивая его и отсасывая воду с растворенными в ней органическими и неорганическими соединениями. Таким образом, сорняк ослабляет растение, нарушает его рост и развитие, нередко вызывая гибель пораженных «садовых жителей».