ГИБДД: На улице Фокина попавший под машину пешеход не получил травм

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске на улице Фокина 21-летняя девушка на "Мицубиси Аутлендер" заехала на тротуар и врезалась в забор. В момент аварии по тротуару шли пешеходы. Одному из них, 49-летнему мужчине, понадобилась медицинская помощь. Его увезли на "скорой" в больницу. Но медики после осмотра отпустили его домой без назначения лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

ДТП случилось около половины девятого вечера 7 августа. Автомобилистка ехала со стороны проспекта Ленина. При повороте на переулок Трудовой она не справилась с управлением и заехала на бордюр.

- Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно сконцентрированными за рулем, не отвлекаться на гаджеты, аккуратно и внимательно управлять своим транспортом, - говорят в ГИБДД.