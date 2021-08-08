В Брянске снесли еще один остановочный павильон на проспекте Московском

Остановкам на втором Брянске - три года.

В Фокинском районе Брянска снесли очередной остановочный павильон на проспекте Московском. На этот раз - на остановке "Улица Менжинского". Как и на Мясокомбинате, это был полноценный вместительный павильон. Он нуждался в капитальном ремонте. Но теперь на его месте появятся павильоны с "тепличной" крышей.

На проспекте Московском ремонтируют тротуары по нечетной стороне улицы. Павильоны меняют в его рамках. Нет уже остановки на "Литии", "Школе №28". По словам пресс-службы Брянской городской администрации, проект реконструкции улицы прошел государственную экспертизу. Из-за павильонов его никто менять не собирается.

В этом году ремонт пройдет от мясокомбината до магазина "Европа". В следующем - до магазина "Метро".

На критику павильонов со стороны горожан власти не обращают внимания. И от этой детали капитального ремонта дорог избавляться не собираются.