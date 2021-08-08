Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Брянские поисковики рассказали, как нашли заблудившегося грибника. Заявка на поиск 79-летнего мужчины, жителя поселка Бороденка Трубчевского района, поступила вечером в пятницу, 6 августа. Ее прислали из единой диспетчерской службы.

Пенсионер с женой пошли в лес за черникой. Начался дождь с грозой. Женщина вышла к машине, но супруга там не было. Не пришел он и в назначенное время. Жена уже через час позвонила спасателям по номеру 112.

- Сбор информации был осложнен отсутствием связи на месте, - рассказывают волонтеры отряда "Лиза Алерт" Брянск". - Поэтому координатор поиска решил выехать раньше и опросить на месте супругу потерявшегося и полицию, которые к этому времени уже завершили свои поисково-спасательные работы.

Основная группа поисковиков была на месте около полуночи. Их было немного, так как шел дождь, место поиска находится далеко от Брянска, впереди - ночь.

В 1.20 группы вышли в лес на задачи. И уже через 15 минут услышали отклик от потерявшегося дедушки.

- Все хорошо, состояние удовлетворительное, возвращаемся на штаб, - сообщили по рации поисковики.

Несколько сот метров шли почти полчаса. У пенсионера не было сил, но от эвакуации на носилках он отказался. По словам дедушки, он совсем не мог идти, лежал и думал, что здесь его и настигнет конец, не доживет и до утра.

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