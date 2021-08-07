В Брянскую область привезли 2000 доз вакцины "Спутник Лайт"

В Брянскую области привезли две тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в оперативном штабе.

- После внесения препарата в систему "Честный знак" его доставят в прививочные кабинеты, - говорят в оперштабе.

На 7 августа прививку от коронавируса сделали 303 348 жителей региона. В Брянскую область завезли больше 350 тысяч доз разлитых вакцин. В отличие от других препаратов, "Спутник Лайт" нужно вводить однократно. По словам медиков, вакцина подходит тем, кто уже переболел коронавирусом.

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