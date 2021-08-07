В Климовском районе в перевернувшейся машине пострадала 5-летняя девочка

В Климовском районе в перевернувшейся иномарке пострадали 30-летняя автомобилистка и пятилетняя девочка. ДТП случилось в начале восьмого вечера в пятницу, 6 августа, на 39-м километре дороги Стародуб-Климово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Женщина за рулем "Шкоды Фабиа" не учла дорожные и метеоусловия. Она съехала в кювет, машина перевернулась.

У автомобилистки диагностировали вывих плечевой кости. У маленькой пассажирки - травму головы и перелом свода черепа. Обеих пострадавших госпитализировали.

- В момент ДТП девочка находилась в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье, - говорят в Госавтоинспекции.

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