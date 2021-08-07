Под Брянском ищут пропавшего 35-летнего Евгения Цуканова

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянском районе ищут пропавшего 35-летнего Евгения Цуканова. Мужчина пропал 31 июля, сообщают в группе "Лиза Алерт Брянск". Он живет в селе Отрадное.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, лысый, каре-зеленые глаза. Евгений был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные брюки, обут - в черные сетчатые кроссовки.

Если вы видели Евгения Цуканова, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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