Под Брянском ищут пропавшего 35-летнего Евгения Цуканова

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".
В Брянском районе ищут пропавшего 35-летнего Евгения Цуканова. Мужчина пропал 31 июля, сообщают в группе "Лиза Алерт Брянск". Он живет в селе Отрадное.
Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, лысый, каре-зеленые глаза. Евгений был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные брюки, обут - в черные сетчатые кроссовки.
Если вы видели Евгения Цуканова, сообщите добровольцам или в полицию.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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