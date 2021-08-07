В Брянской области от коронавируса умерли восемь человек за сутки

В Брянской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались восемь человек. Общее число умерших составило 859 пациентов. Такие данные 7 августа опубликовали в оперативном штабе.

В регионе подтвердили 235 новых случаев заболевания. Выздоровели 263 брянца.

На 7 августа общее число заболевших коронавирусом составило 55 834 человека, вылечились 51 019 из них.

За сутки медработники провели 2259 тестов на инфекцию. Кстати, в нашем регионе каждый день необходимо проводить не меньше 2384 тестов в сутки. Сейчас в Брянской области проводится в среднем за сутки 3088 тестов.

В Брянскую область поступило всего 354 272 дозы вакцины от коронавируса. На 7 августа прививку сделали 303 348 жителей.

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