В Брянске деревья на улице Медведева спилили для прокладки ливневки

Новые саженцы на улице обещают высадить ко Дню города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска деревья на улице Медведева спилили для прокладки ливневой канализации, которая избавит жителей от лужи у дома №56. Это вынужденное проектное решение, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Вырубка позволит увеличить проезжую часть и решить проблему подъезда к детской больнице, гимназии. На улице есть участки, где с трудом разъезжаются две машины.

- При планировании работ проектировщики старались максимально, насколько это возможно, сохранить деревья, - говорят в мэрии. - Такую задачу ставил глава Брянской городской администрации. Александр Макаров дал поручение профильным структурам отработать вопросы системного подхода к компенсационному озеленению при ремонте и строительстве улично дорожной сети.

Бежицкая районная администрация планирует высадить новые деревья на Медведева ко Дню города.

Судя по контракту, ремонтные работы на улице завершатся к сентябрю следующего года.

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